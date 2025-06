Učesnici Utiska nedelje: Protest na Vidovdan nije Dan D, ne pecati se na mamac zvani Pionirski park

Učesnici emisije „Utisak nedelje“ poručili su večeras da studentski protest u Beogradu iduće subote, 28. juna, na Vidovdan, „neće biti Dan D“, i da nasilje nikada nije bio izbor studenata koji se „neće upecati na mamac režima zvani Pionirski park“.

Studentkinja Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Milica Marjanović, odgovarajući na navode vlasti da bi tada mogli da budu napadnuti „studenti koji žele da uče“ koji „kampuju“ u Pionirskom parku uz zgradu Predsedništva Srbije, rekla je da studenti u blokadi ne žele nasilje, već da su „upravo vlast i njene pristalice više puta do sada pribegavali nasilju“, preneo je portal Nova.rs.

Po njenim rečima, „strah je promenio stranu i sigurno nije među studentima“, a kada „režimski mediji govore o nasilju, jasno se vidi da ga oni prizivaju“.

„To je njihov narativ, jer nemaju odgovor na ono što mi radimo. Pionirski park je oduzet od naroda i kao takav je mamac, gde čekaju da se mi upecamo i da to bude ‘nagazna mina’ na koju misle da ćemo mi da nagazimo. Bilo kakva vrsta pecanja na Pionirski park jeste ono što oni žele“, ocenila je Marjanović.

Studentkinja Državnog univerziteta u Novom Pazaru Emina Spahić je rekla da su akademci više puta do sada pokazali da nisu nasilni i da uvek nađu rešenje da se mirno izbore za ono što žele.

„Oni svojim objavama žele da i u naziv ‘blokaderi’ učitaju nešto negativno, da nas predstave u negativnom svetu. Mi blokiramo režim i sistem koji ne funkcioniše, da bismo oslobodili našu zemlju“, poručila je Spahić.

Profesorka Filozofskog fakulteta Katarina Popović je rekla da za Vidovdan ne treba očekivati da će se sve rešiti.

„Studenti su rekli da to nije ‘Dan D’, jer da bi bio ‘Dan D’, moralo bi da dođe do nasilja, a to studenti ne žele. Da su to želeli, desilo bi se 15. marta. To će biti početak jednog kraja, ne treba da kažem čijeg“, ukazala je Popović.

Podsetila je da je na Vidovdan 2001. godine predsednik SRJ Slobodan Milošević izručen Hagu, „pa hajde da to bude dan kad ćemo završiti sa još jednim diktatorom“, kazala je Popović.

