Udruženja tvrde da je vlast ubacila ljude u njihove redove da bi razbila proteste poljoprivrednike

Udruženja poljoprivrednika koja su u protestu saopštila su danas da je na zajedničkom sastanku, koji su održali na blokadi Ibarske magistrale u Mrčajevcima, došlo do incidenta koji je izazvalo "lice ubačeno iz vrha vlasti".

„To lice treći put već pokušava da razbije sastanke poljoprivrednika i napravi razdor među poljoprivrednicima“, navodi se u saopštenju.

Sastanak svih udruženja poljoprivrednika koja su u protestu održan je sinoć u Mrčajevcima kod Čačka, gde od 11. februara traje blokada Ibrske magistrale.

Poljoprivrednici su uputili poziv Vladi Srbije za hitan sastanak na kome bi se razgovaralo o rešavanju problema koji su doveli do njihovog protesta.

Oni traže da se odmah zaustavi uvoz poljoprivrednih proizvoda koji ugrožavaju domaće tržište dok se zalihe ne potroše, kao i uvođenje prelevmana i kvota na uvoz mleka i mesa.

