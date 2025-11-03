Udruženje arhitekata traži hitno povlačenje predloženog zakona o revitalizaciji zgrada Generalštaba

Udruženje arhitekata Srbije uputilo je danas javno pismo Vladi Srbije sa zahtevom da hitno povuče iz skupštinske procedure Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije kompleksa zgrada Generalštaba u Beogradu.

„Grupa institucija, profesionalnih asocijacija, organizacija i pojedinaca potpisnica Deklaracije o sudbini Beogradskog Sajma i Generalštaba se obraća svim nadležnim institucijama da hitno povuku iz procedure Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske (zgrade Generalštaba)“, navedeno je u pismu.

Predlog Zakona je, kako je navedeno, 2. novembra 2025. godine upućen za razmatranje na sednici Narodne skupštine 4. novembra 2025. godine, iako se Predlog zakona po Poslovniku o radu Skupštine Srbije može uvrstiti u dnevni red

sednice u roku, ne kraćem od 15 dana od dana njegovog podnošenja.

Pošto javna rasprava o Predlogu zakona, koji se tiče kulturnog dobra izuzetnih arhitektonskih, urbanističkih i istorijskih vrednosti, prepoznatim i priznatim u celokupnoj nacionalnoj, ali i međunarodnoj profesionalnoj zajednici, nije bila organizovana, prinuđeni smo da svoj stav o ovom pitanju izrazimo javnim pismom nadležnim institucijama“, navelo je Udruženje arhitekata.

Dodalo je da se „oštro“ protivi usvajanju Predloga zakona kojim se predviđa „poseban postupak“ za razvoj kompleksa Generalštaba, jer se njime ugrožava institucionalni integritet sistema zaštite kulturnog nasleđa i otvara prostor za njegovove zloupotrebe.

Zabrinjavajuće je, kako je istaknuto, što se zakon predlaže u trenutku kada je Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo istražne postupke protiv v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Gorana Vasića, v.d. direktora Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Aleksandra Ivanovića i sekretarke Ministarstva kulture, Slavice Jelača.

Oni su, navelo je Udruženje, priznali da su saučestvovali u falsifikovanju dokumentacije na osnovu koje je pokrenut postupak za ukidanje zaštite nad Generalštabom, a zatim i doneta Odluka Vlade Srbije o prestanku svojstva kulturnog dobra.

„Do okončanja istražnih postupaka nećemo znati da li je Odluka Vlade Srbije doneta u zakonitom postupku, te je svako dalje postupanje na osnovu nje pravno i moralno kompromitovano“, ocenilo je Udruženje.

Dodalo je da se usvajanje tog Predloga zakona zasniva na toj Odluci Vlade, čime se povećava rizik od proizvodnje novih i legalizacije dosadašnjih nezakonitih radnji, načinjenih falsifikovanjem službene dokumentacije.

Takvo postupanje će, kako je istaknuto, dodatno narušiti poverenje javnosti u institucije i ukazati da se ključne odluke u oblasti kulturne zaštite i razvoja grada donose izvan zakona, bez stručne kontrole i bez stručne i šire javnosti.

Udruženje je zatražilo, osim hitnog povlačenja predloženog zakona iz skupštinske procedure i poništavanje Odluke Vlade o prestanku svojstva kulturnog dobra kompleksa Generalštaba.

Osim toga Udruženje traži i objavljivanje svih sporazuma i ugovora koji se tiču kulturnog dobra kompleksa Generalštaba i poništavanje svih koji su direktno suprotni Ustavu, zakonima i obavezujućim aktima Srbije.

Zahtevaju i pokretanje otvorene javne i stručne rasprave o revitalizaciji Generalštaba i Sajma, u skladu sa principima transparentnosti, inkluzivnosti i zaštite javnog interesa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com