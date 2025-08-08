Udruženje građana Dorćol u srcu: Zbog kršenja propisa na gradištu Marine Dorćol više od 20 prijava

Udruženje građana „Dorćol u srcu“ saopštilo je danas da je zbog ozbiljnog kršenja propisa na gradilištu „Marine Dorćol“ podnelo više od 20 prijava ekološkoj, građevinskoj i inspekciji rada.

To udruženje je u saopštenju navelo da građani individualno šalju prijave zbog prašine, zagađenja, podrhtavanja zgrada, rada noću.

Češka kompanija Sebre, investitor izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa „Marina Dorćol“, održala je 29. jula sastanak pod nazivom „Otvorena vrata“ sa gradjanima Dunavskog keja o tom projektu.

Iz udruženja građana „Dorćol u srcu“ saopštili su da su bojkotovali taj sastanka, te da je tada izvršni direktor kompanije Sebre Tomaš Klima izneo niz neistina i praznih obećanja.

Naveli su da su zbog više nezakonitih radnji tokom izrade projekta i pribavljanja građevinskih dozvola pred nadležnim organima do sada podneli dve krivične prijave i tri tužbe, te da su sudski postupci u toku.

Po njima, tu spadaju drastično smanjenje zadatog zelenila na tlu, zaklanjanje visokim objektima spomenik kulture, davanje saglasnosti na nezakonito izrađenu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, a na osnovu koje je Investitor pribavio dve građevinske dozvole i drugi prekršaji.

Tvrde da se o sudbini Marine Dorćol „ispod radara“ odlučivalo tokom 2020. i 2021, kada je korona bila u jeku, a građani prvenstveno bili zaokupljeni zdravljem i životima.

„Kada su građani saznali za projekat Marina Dorćol, koji se sa inicijalnih 70.000 kvadrata pretvorio u betonskog monstruma od 195.000 kvadrata, Tomaš Klima nije mario za žitelje Dunavskog keja i u više navrata se nije odazvao pozivu da se sastane sa članovima UG Dorćol u srcu“, piše u saopštenju.

Udruženje je navelo da je tražilo da bude stranka u postupku dobijanja građevinske dozvole, kako bi se upoznali sa projektom, te da, kako tvrde, Klima to nije dozvolio,

Naveli su da se Klima hvali da kompanija Sebre radi projekte nalik Marini Dorćol po Evropi, a trenutno u Londonu i to su negirali.

„Kompanija Sebre ne radi takve projekte u Evropi. U Evropi, na obali reka, kompanija Sebre radi projekte koji su u skladu sa okolinom i lokalnim zakonima, ne ruše izgled obale i reke, niti smanjuje obavezno zelenilo na tlu“, naveli su.

U saopštenju piše da je na obali Vltave, u Pragu, kompanija Sebre izgradila kompleks od 50.000 kvadrata na tri hektara zemlje, a da, kako se navodi, u Beogradu, na obali Dunava, gradi 195.000 kvadrata na četiri hektara zemlje.

“ Matematika je jasna, skoro četiri puta više kvadrature na terenu koji je samo za trećinu veći. I to, uzgred, bez rešenja za kanalizaciju“, dodali su.

(Beta)

