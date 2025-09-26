Udruženje građevinskih inženjera: Predloženim zakonom o legalizaciji podstiče se nebezbedna gradnja

Predsednik Udruženja građevinskih inženjera Srbije (UGIS) Živojin Vujanović optužio je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministarku građevinarstva Aleksandru Sofronijević da predloženim zakonom o legalizaciji građevinskih objekata podstiču kriminal, korupciju i nebezbednu gradnju koja, kako je naveo, ugrožava živote građana.

„Gospodine predsedniče, Vi i ministarka Sofronijević na konferenciji za štampu rekli ste da državu ne interesuje da li su objekti bezbedni. To je strašno. Zbog takvog stava vlasti, u Srbiji dolazi do rušenja objekata, do tragedija, do pogibije nedužnih građana“, naveo je Vujanović u saopštenju.

Vujanović je podsetio na nesreću u Ovčar banji 2022. godine, kada se srušio viseći most i tom prilikom poginule dve osobe i 10 teško povređeno, a da do danas niko nije odgovarao.

Most se, prema njegovim rečima, srušio zato što nije urađen specijalistički pregled, iako je to zakonska obaveza.

Specijalistički pregled, kako je naveo, nije urađen ni na zgradi Železničke stanice u Novom Sadu, čija se nastrešnica srušila 1. novembra prošle godine i usmrtila 16 ljudi, a jedna osoba je teško povređena.

Vujanović je citirao član 159 Zakona o planiranju i izgradnji u kome je navedeno da vlasnik objekta za koji je izdata upotrebna dozvola obezbeđuje izvođenje radova na investicionom i tekućem održavanju objekta, kao i redovne i vanredne specijalističke preglede objakta.

Za pogibiju 18 građana i 11 teško povređenih, prema njegoj oceni, krivi su ministri građevinarstva: Oliver Dulić (lekar), Velja Ilić (tehnolog), Zorana Mihajlović (ekonomista), Tomislav Momirović (pravnik) i Goran Vesić (pravnik).

Podsetio je da je sadašnji ministar građevinarstva Aleksandra Sofronijević bila državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, pa da je, kako je naveo i ona kriva za te nesreće.

„Ministri su krivi zbog nečinjenja, krivi su što nisu prihvatili predlog UGIS-a da se Zakonom o planiranju i izgradnji vlasnici objekata obavežu da svoje objekte drže u tehnički ispravnom stanju, da vrše periodični specijalistički pregled objekata i da se uspostavi logična procedura i evidencije svih objekata u Srbiji, da se napravi lična karta svih objekata i da tu evidenciju vodi građevinska inspekcija i investitor“, naveo je Vujanović.

Ocenio je da je zbog pada nastrešnice na novosadskoj železničkoj stanici „nastao haos u državi, blokiraju se putevi, škole, fakulteti, pale objekti, ugrožavaju životi građana i policije, država se raspada, a „Vučić kaže da državu ne interesuju kvalitet gradnje i da se može graditi bez građevinskog projekta“.

Vučić i Sofronijević, kako je rekao, iz tih nesreća nisu izvukli nikakve pouke, niste shvatili da je potrebna kvalitetna gradnja i kvalitetna kontrola.

„Predlažete (Vučić i Sofronijević) ovakav zakon gde nije potrebno uraditi projekat zatečenog stanja objekta. U tom projektu građevinski stručnjaci daju svoje mišljenje o bezbednosti objekta. Izveštaj o zatečenom stanju građevinskog objekta je specijalistički pregled objekta koji traži 159. član Zakona o planiranju i izgradnji, a vi ovim predlogom zakona ukidate specijalističke preglede objekata, odnosno ukidate 159. član Zakona o planiranju i izgradnji“, naveo je Vujanović.

Dodao je da se „ovakvim predlogom zakona ponižavaju građevinski inženjeri i sugeriše da nisu potrebni projekti“.

Predloženi zakon, kako je naveo, diskriminiše građane jer za legalnu gradnju objekta od 100 kvadrata potreban projekat, građevinska dozvola, zakonom predviđene kontrole i plaćene sve takse koje iznose oko 6.000 evra, a za objekat koji se legalizuje po predloženom zakonu nije potreban projekat, niti građevinska dozvole, nema nikakve kontrole, ne zna se kvalitet gradnje, i takse iznosi 100 evra.

„Znači savesni građani su platili 6.000 evra, a oni drugi 100 evra. Vi hoćete na ovakav način da gradite pravednu i poštovanu Srbiju“, naveo je Vujanović i u ime udruženja zatražio ostavku ministarke Sofronijević.

On je, kako je dodao, po pozivu Vučića da se daju primedbe na predloženi zakon, sugerisao da za objekte koji su izgrađeni do 2015. godine treba da ostanu postojeća pravila.

Za objekte koji su izgrađeni posle 2015. godine, posle donošenja postojećeg zakona, treba, kako je naveo, povećati taksu za uređenje građevinskog zemljišta za 50 odsto, pa bi iznosila 60 evra po kvadratu, umesto 40 evra, koliko ona sada iznosi.

„Za nelegalne objekte, za neisplaćene takse od 60 evra po kvadratu katastar treba da upiše teret na parcelu i na objekte. Ukoliko vlasnici objekta ne legalizuju svoje objekte u propisanom roku treba objekte privremeno preneti u državno vlasništvo, a posle isteka dve godine objekte preneti u trajno državno vlasništvo“, rekao je Vujanović.

Dodao je da bi ispravili greške upisane u katastru, da bi dobili tačnu evidenciju nekretnina, koja se oporezuje, potrebno je obavezati sve vlasnike nekretnina da dostave elektrodistribuciji potvrdu, koju izdaje građevinska inspekcija, da su objekti legalni i da njihova površina odgovara upisu u katastar.

Ukoliko to ne urade u razumnom, zadatom vremenskom periodu, elektrodistribucija je, prema njegovim rečima, obavezna da privremeno isključi objekat sa mreže zbog toga što određeni objekti imaju građevinsku dozvolu, ali je njihova stvarna površina mnogo veća nego što je upisana u katastar.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com