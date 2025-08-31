Udruženje: Investitor ‚beogradskog naselja Marine Dorćol nije dao rezultate ispitivanja tla

Beogradsko Udruženje građana „Dorćol u srcu“ je saopštilo da investitor stambenog kompleksa „Marina Dorćol“ na drugom sastanku „Otvorena vrata“ javnosti nije dao na uvid rezultate ispitivanja tla na prisustvo materija opasnih po život na građevinskoj parceli, već je samo usmeno saopštio da opasnih materija nema.

„Insistiramo na objavljivanju rezultata. Zbog moguće ugroženosti zdravlja, građani imaju pravo da ih znaju“, navedeno je u reagovanju tog udruženja na objavu investitora „Marine Dorćol“, češke kompanije „Sebra“.

U saopštenju „Sebre“ je bilo navedeno da materije opasne po zdravlje ljudi nisu otkrivene na bivšoj industrijskoj parceli gde se izbode građevinski radovi radi izgradnje kompleksa „Marina Dorćol“.

Menadžer tog projekta Đorđe Lukić naveo je u tom saopštenju da je investitor angažovao Gradski zavod za javno zdravlje da sprovede analize i da su laboratorijski rezultati pokazali uobičajen nivo neorganskih materija u zemljištu, koji je u proseku čak deset puta niži od remedijacione vrednosti.

Udruženja građana „Dorćol u srcu“ je istaklo da je „besmislica da investitor, kako sam kaže, sa Ekološkom inspekcijom mora da se konsultuje o objavi rezultata, pa da ih, zbog toga, on samo prepričava“.

„To što su, po rečima investitora, vrednosti nekih štetnih materija ‘uobičajene’ za industrijske zone, ne znači da su i dozvoljene i da nisu opasne. Investitor je dužan da objavi rezultate“, ocenilo je Udruženje.

Da bi se predočila istina, neophodno je, kako je navelo, reći da su prvi rezultati ispitivanja zemljišta iz aprila 2024. jasno pokazali višestruko uvećani nivo teških metala u odnosu na dozvoljeni maksimum, na dubini od 10 i 50 santimetara, zbog čega se zemljište ne sme tretirati kao inertno, već kao opasan otpad.

„Nakon skoro dva meseca iskopavanja i odvoza teško kontaminirane zemlje, i to bez ikakvih ozbiljnih mera zaštite žitelja Dunavskog keja, a i radnika na gradilištu (osim tek povremenog prskanja gradilišta vodom i transporta zemlje kamionima sa do pola rastegnutom ciradom ispod koje leti prašina), Đorđe Lukić, u ime investitora, usmeno saopštava neke pozitivne rezultate koji treba da umire građane, a koje nije prezentovao“, navedeno je u saopštenju udruženja.

Dodaje se da je „investitor imao zakonsku obavezu da pre početka radova obavi ispitivanje zemljišta, a ne tek posle više od mesec dana od početka, kada je kontaminirani sloj zemlje već iskopan i odvezen, uz svesno i kontinuirano ugrožavanje zdravlja žitelja Dunavskog keja“.

Udruženje je istaklo da su „zbog takvog ponašanja investitora, žitelji Dunavskog keja do sada podneli više od dvadeset prijava nadležnim inspekcijama“.

„Projekat ‘Marina Dorćol’ predstavlja sve što jedna država koja drži do sebe, do svog grada, do svoje reke i do svojih građana ne bi smela da dozvoli“, navelo je udruženje.

Istakli su da je na pitanje kako je investitoru, sa inicijalno isplanirane gradnje od 70.000 kvadratnih metara, data građevinska dozvola da gradi 195.000 kvadrata, „direktor Tomaš Klima odgovorio da im je vlast to odobrila“.

Dodaje se da „direktor Klima uporno manipuliše podacima o zelenilu, pričom da je po planu detaljne regulacije uslov 10 odsto zelenila u direktnom kontaktu sa tlom, a svesno zaobilazi i prećutkuje da to nije 10 odsto, već minimum 10 odsto, a pre svega da se taj opšti uslov svakako ne odnosi na projekat ‘Marina Dorćol'“.

„Za ‘Marinu Dorćol’ je Zavod za zaštitu prirode Srbije odredio obaveznih minimum 30 odsto zelenila u direktnom kontaktu sa tlom. Projekat nije ispunio obavezujuće uslove date od strane Zavoda, a dobio je građevinsku dozvolu. Investitor ne može samoinicijativno menjati zadate uslove, to je protivzakonito“, navelo je udruženje.

Istaklo je da je, zbog umanjenja procenta zelenila na tlu, sa 30 odsto na 10 odsto, Udruženje građana „Dorćol u srcu“ podnelo tužbu Upravnom sudu i dve krivične prijave Prvom osnovnom tužilaštvu, a postupci su u toku.

(Beta)

