Udruženje izdavača: Povlačenje sa Sajma knjiga predstavljalo bi udarac kulturi i čitaocima

Udruženje izdavača i knjižara Srbije, zajedno sa nezavisnim izdavačima Vulkan i Čigoja, saopštilo je danas da će učestvovati na predstojećem Sajmu knjiga u Beogradu, navodeći u obrazloženju da bi povlačenje sa te manifestacije predstavljalo „udarac kulturi i čitaocima“.

U saopštenju su naveli da njihovo učešće na sajmu koji će biti održan od 25. oktobra do 2. novembra, „nije znak odobravanja pogrešnih odluka“ već da je „izraz istinske posvećenosti da Sajam knjiga kao manifestacija kulture nastavi da postoji“.

„Beogradski sajam nije samo izdavačka smotra, već mesto susreta, razmene i dijaloga koje je odolevalo i u najtežim vremenima. Povlačenje bi predstavljalo udarac kulturi i čitaocima, a nedostatak razumevanja za pomeranje termina njegovog održavanja pokazuje koliko se različito doživljava stvarnost u kojoj živimo“, stoji u saopštenju.

Ocenjuje se da „u izazovnom vremenu kultura ne sme biti potisnuta“.

„Ona je temelj slobode duha, znanja i dijaloga, a na nama je da je branimo – jer bez nje nema slobodnog društva ni budućnosti. Naše učešće na Sajmu je znak da kultura i knjiga neće biti poraženi. U toj borbi povlačenje bi predstavljalo predaju“, navodi se u zajedničkom saopštenju udruženja koje okuplja više od 100 izdavačkih kuća i knjižara, i nezavisnih izdavača Vulkan i Čigoja.

Dodaje se da država „nije pružila nikakvu pomoć niti je ove godine imala sluha za elementarne zahteve izdavača“, uključujući zahtev za pomeranje datuma održavanja Sajma kako se izbeglo poklapanje sa godišnjicom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

„Budući da je i ovaj naš predlog odbijen, ostaje na svakom izdavaču da odluči kako će se postaviti u vezi sa time na samom Sajmu“, stoji u saopštenju.

(Beta)

