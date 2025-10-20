Udruženje obolelih od psorijaze: Biološka terapija dostupna svima koji ispunjavaju uslove

Udruženje „Pacijenti protiv psorijaze 3P“ ogranizovaće širom Srbije edukacije obolelih od te hronične kožne bolesti, kako bi saznali o dostupnosti biološke terapije, najavio je danas predsednik udruženja Vladimir Kecić.

„Posle saznjanja da je mali broj pacijenata iz unutrašnjosti zemlje koji se leče od psorijaze zainteresovan za biološku terapiju, jer smatraju da mogu da je dobiju samo oni koji žive u Beogradu, odlučili smo da im u direktnim kontaktima objasnimo da se na taj način mogu lečiti svi građani, bez obzira gde žive“, rekao je Kecić za Betu.

Istakao je da su inovativni lekovi, koji se primenjuju u biloškoj terapiji, u Srbiji dostupni već pet godina.

„Sada je pet najsavremenijih lekova na pozitivnoj listi, odnosno mogu da se nabave o trošku Fonda za zdravstveno osiguranje. Tu informaciju treba da znaju svi oboleli od psorijaze i da, ukoliko ispunjavaju uslove, jer nisu svi kandidati za biološku terapiju, u dogovoru sa svojim dermatologom pokrenu proceduru da dođu do tih lekova“, rekao je Kecić.

U Srbiji, kako je naveo, ima više od 160.000 ljudi koji boluju od psorijaze, a biološku terapiju dobija njih 2.000.

„Statistika pokazuje da u svetu dva do pet odsto pacijanata koji se leče od psorijaze ispiunjavaju uslove za biološku terapju koja daje najbolje rezultate. U Sloveniji, na primer, 5.000 pacijanata koristi tu efikasnu terapijsku opciju“, rekao je Kecić.

Jedan od razloga zbog kojih mali broj pacijenata u Srbiji koristi biološku terapiju po njegovim rečima je to što ni svi dermatolozi nisu upućeni kako da ih uključe u tu terapiju, a i oboleli često odustaju jer smatraju da je komplikovana procedura da stignu do tih lekova.

Kandidati za bilošku terapiju su, kako je objasnio, pacijenti koji su prošli dve sistemske terapije, a koje nisu dale rezultate.

„Pozivam sve pacijente da ne odustaju jer nema prepreka da dobiju najsavremeniju terapiju i oni koji ispune uslove sigurno će je dobiti“, rekao je Kecić.

(Beta)

