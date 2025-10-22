Udruženje policije: Nadležni da utvrde okolnosti objavljivanja snimka ispitivanja osumnjičenog

Strukovno udruženje policije „Dr Rudolf Arčibald Rajs“ ocenilo je da objavljivanje snimaka ispitivanja osumnjičenog za današnji incident ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, bez zvanične potvrde nadležnih organa, može izazvati pogrešna tumačenja i narušiti poverenje građana u institucije sistema.

U saopštenju su apelovali na nadležne institucije da razmotre okolnosti pod kojima su snimci dospeli u javnost i da, u skladu sa zakonom, daju odgovarajuće objašnjenje javnosti.

„Uvažavajući pravo javnosti na informisanost, smatramo važnim da se u svim postupcima koji uključuju snimanje i obradu izjava osumnjičenih dosledno poštuju zakonske procedure, profesionalni standardi i etički principi. Objavljivanje ovakvih sadržaja bez zvanične potvrde nadležnih organa može izazvati pogrešna tumačenja i narušiti poverenje građana u institucije sistema“, stoji u saopštenju.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, posle incidenta ispred Doma Narodne skupštine uhapšen je V.A. (70) zbog sumnje da je nakon verbalne rasprave, zbog različitih političkih stavova, izvadio pištolj koji je neovlašćeno nosio i ispalio više projektila od kojih je jedan pogodio muškarca u predelu butine, a drugi plinsku bocu koja se nalazila u blizini, usled čega je došlo do eksplozije i požara.

Osumnjičenom V.A. je određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i izazivanje opšte opasnosti.

(Beta)

