Udruženje policije: Svrha policije je da služi narodu – budite štit, a ne oružje

Strukovno udruženje policije Srbije „Dr Arčibald Rajs“ pozvalo je sve učesnike javnog života — građane, studente i kolege iz službe — da se uzdrže od daljeg podizanja tenzija i da se okrenu dijalogu, razumevanju i zajedničkom interesu, očuvanju mira, dostojanstva i bezbednosti svih.

„Policajac i student nisu suprotstavljeni svetovi — oni su deo istog društva, sa istim pravom na dostojanstvo. Naša služba postoji da štiti, da smiruje, da bude most između zakona i građana“, naveo je predsednik udruženja Nenad Ljubišić.

Rekao je da policajci nisu samo uniformisani službenici, već da su i deo društva, jednako kao i studenti koji izražavaju svoje stavove, kao i građani koji traže pravdu.

„Svaka intervencija mora biti promišljena, proporcionalna i u skladu sa zakonom — ali i sa ljudskošću“, kazao je on.

Pozivao je građane da se uzdrže od vređanja, ometanja i provociranja pripadnika policije na studentskom protestu u Novom Sadu koji je najavljen za sutra, 5. septembar.

„Protest je pravo, ali i odgovornost. Istovremeno, upućujemo jasan apel našim kolegama: Budite uzdržani. Budite primer. Budite štit, a ne oružje“, piše u saopštenju.

Naveli su da Strukovno udruženje policije stoji uz kolege, ali i uz narod, jer „nema bezbednosti bez poverenja, a nema poverenja bez međusobnog poštovanja“.

(Beta)

