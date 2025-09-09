Udruženje poljskih hirurga kritikovano zbog mizoginije

Poljsko društvo hirurga našlo se na meti kritika nakon što je objavilo mizogine naslove debata na predstojećem kongresu kojim se dovodi u pitanje mesto žena u toj profesiji. I pošto su optužbe za seksizam i isključivanje prevazišle medicinsku zajednicu, Društvo je izdalo saopštenje u kome se izvinjava svima koji su se osetili uvređeno i navodi da su naslovi debata promenjeni.

Kontroverzni su bili naslovi „Muškarci protiv žena: Da li žene treba da budu hirurzi. Za i protiv“ i „Žene protiv muškaraca: Ko u poljskoj hirurgiji radi više a ko je privilegovaniji“. Ti naslovi su prvobitno predloženi u programu 72. kongresa Poljskog društva hirurga.

„Ako pogledate naslov, to nije neutralna tema za debatu nego kodirani oblik isključivanja“, rekla je za briselski portal Euraktiv predsednica Fondacije Žene u medicini Malgožata Osmola. „Time se prisustvo žena u hirurgiji svodi na nešto kontroverzno i predstavljaju se kao ‘problem koji treba razmotriti’ a ne kao potpuno priznati profesionalci“, rekla je ona.

Naslove debata predloženih za kongres krajem oktobra nisu osudile samo lekarke, već i desetine nevladinih organizacija koje se zalažu za rodnu ravnopravnost i udruženja medicinara.

„Ova debata samo pojačava rodne stereotipe ali i potkopava postignuća i prisustvo žena u hirurgiji, oblasti u kojoj one decenijama rade uspešno i profesionalno. Takvi paneli, bez obzira na nameru, ne treba da budu organizovani pod pokroviteljstvom Poljskog društva hirurga“, ističe se u saopštenju Fondacije Žene u hirurgiji.

Društvo je u odgovoru na kritike navelo da mu nikada nije bila namera da omalovažava neku grupu i da iskreno veruje da hirurgija nema rod i da njena snaga leži u kompetenciji, strasti i posvećenosti svakog hirurga.

U odgovoru se navodi i da je jedan kontroverzni panel preimenovan u „Hirurgija bez barijera: razgovor o izazovima i jednakim mogućnostima za profesionalni razvoj“.

Inače, ranije istraživanje diskriminacije žena u medicinskim profesijama u Poljskoj pokazalo je da 83 odsto ispitanica smatra da je rodna diskriminacija raširen problem u zdravstvu dok je 73,5 odsto reklo da je i lično iskusilo tokom rada ili studija. Alarmantno je što je više od 90 odsto ispitanica reklo da je to doživelo u medicinskoj školi.

Osmola je rekla da su u Poljskoj, iako evropska medicinska zajednica ističe inkluzivnost, mere na tom planu nedovoljne.

„Planovi rodne ravnopravnosti, koje je propisala EU, uglavnom su fikcija u medicinskom sektoru. Na vodećim pozicijama na univerzitetima i u zdravstvenim institucijama i dalje su uglavnom muškarci, mada žene čine 75 odsto radne snage u oblasti medicine“, istakla je Osmola, preneo je Euraktiv.

Dodala je da je svest među doktorima i u društvu i dalje mala, posebno kod prepoznavanja diskriminatornog ponašanja poput sekstičkih šala ili kod pružanja adekvatne pomoći žrtvama.

„U većini slučajeva tzv. antidiskrimintorne procedure postoje samo na papiru. Od doktora se traži da potpišu izjave kojima se potvrđuje obuka a obuka se nikada ne održava“, rekla je Osmola.

Prema njenim rečima, od ključnog značaja su inkluzivne debate na konferencijama. Rekla je i da umesto okretanja žena i muškaraca jednih protiv drugih, fokus treba da bude na osmišljavanju medicinskih karijera koje podržavaju žene, roditelje i manjinske grupe i istovremeno podstiču bolje okruženje za pacijente.

(Beta)

