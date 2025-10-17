Udruženje tužilaca Srbije: Tužilaštvo trpi brojne pritiske, neprimerene kampanje protiv pojedinaca

Predsednica predsedništva Udruženja tužilaca Srbije Lidija Komlen Nikolić ocenila je da tužilaštvo trpi brojne pritiske i da od te institucije „svi akteri očekuju da im ispunjava želje“.

Ona je na konferenciji „Neprimereni uticaj na tužilaštvo“ kazala da ta ustanova nije fontana želja te dodala da poslednjih godina i u zemljama Evropske unije (EU) postoje neprimereni uticaji na pravosudne organe.

Kazala je da se predstojeći izbori članova za Visoki savet tužilaštva, zakazani za 23. decembar, održavaju u specifičnoj društvenoj atmosferi i da se u nekim medijima vodi neprimerena kampanja protiv pojedinih kandidata.

Ona je kazala da je kritički odnos građana i medija prema tužiocima poželjan, ali da je nedopustivo da im predstavnici vlasti prete.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com