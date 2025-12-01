Udruženju građana Patrika Drida 15 miliona dinara od pokrajinskog sekretarijata

Udruženju građana „Institut za akademsko delovanje“, koje zastupa dekan novosadskog Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) Patrika Drid, dobio je, bez javnog konkursa, 15 miliona dinara od pokrajinske vlasti.

Kako se navodi u rešenju Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Dridovom udruženju građana dodeljuje se 15 miliona dinara za organizovanje foruma „Jezik činjenica“, projekta „Mostovi u Sinagogi: Jevrejska i romska kultura u dijalogu“ i javnog foruma „Kulturno nasleđe u digitalnom dobu“.

Kako je objavio. Portal 021.rs, Drid je krajem avgusta oe godine osnovao udruženje i njegov je zastupnik, a predsednik Nadzornog odbora je rektor Univerziteta u Novom Sadu Dejan Mardić.

Taj portal piše da nije baš uobičajeno da se novac građana, i to 15 miliona dinara, dodeljuje tek osnovanom udruženju, bez prethodno organizovanih događaja, ali je pokrajinska vlast, po svemu sudeći, presudila da se radi o projektu koji obećava, pa je pomogla njegov rad.

U obrazloženju piše i da korisnik 17. oktobra 2025. Sekretarijatu dostavio Molbu za sufinansiranje Udruženja građana ‘Institut za akademsko delovanje’ za tekuću 2025. za realizaciju tri događaja.

Na sajtu Dridovog udruženja, se vidi da je Forum „Jezik činjenica“ održan od 21. do 23. novembra i to na Zlatiboru.

Na fotografijama se vidi da su tu bili i ljudi bliski vlasti – direktor Centra za društvenu stabilnost Ognjen Karanović, direktor Fondacije „Svetozar Miletić“ Srđan Graovac, Aleksandar Gajić koji se istakao tokom izbora za Studentski parlament na Filozofskom fakultetu i savetnik novosadskog gradonačelnika Petar Đurđev.

Dekan DIF-a Patrik Drid prethodno je dobio dva miliona dinara na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Drid je ove godine dobio i Oktobarsku nagradu Grada Novog Sada.

On se u centru zbivanja našao prilikom blokade Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u aprilu, kada je, nakon što mu je zabranjeno da uđe zbog studentske blokade, pozvao policiji, nakon čega je došlo do sukoba studenata u blokadi, građana i policije, a dekan je oteran.

Do sukoba je došlo i 1. septembra, nakon što je Drid se više maskiranih saradnika razbio prozor i ušao u zgradu DIF-a kako bi prekinuo njegovu blokadu.

I tada je zabeležena nasilna reakcije policije prema okupljenima.

