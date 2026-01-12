Uhapšen muškarac sa Pala, pokušao da s puta izgura vozilo u kojem je bio folk pevač Aca Lukas

Policija iz Istočnog Sarajeva uhapsila je Nebojšu Mitrovića sa Pala, koji je službenim autom firme „Black and white“ pokušao da izgura s puta vozilo u kojem se nalazio folk pevač iz Srbije Aca Lukas, objavio je banjalučki portal Srpska.info.

Policijska uprava Istočno Sarajevo saopštila je da se „osoba N.M. sumnjiči da je u nedelju, upravljajući vozilom ‘pasat’, vlasništvo pravnog lica sa Pala, na deonici magistralnog puta Ljubogošta – Podromanija, opština Pale, više puta udario prednjim delom vozila u zadnji deo vozila ‘range rover’, vlasništvo pravnog lica iz Podgorice, a u kojem su se nalazili vozač J.J. i A.L, državljani Srbije, i na taj način kod istih izazvao osećaj ugroženosti, kao i oštećenja na vozilu“.

Policija je navela da je o incidentu obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, kojem će Mitrović danas biti predat uz izveštaj o počinjenim krivičnim delima.

Lukas je juče na društvenim mrežama objavio da je automobil u kojem je bio na putu od Pala prema Sokocu pratio automobil, koji je, kako je naveo, udario u vozilo u kojem je bio, pokušavajući da ga „strovali u provaliju“.

Naveo je da je napadač bio i naoružan i da je zbog svega podneo krivičnu prijavu za pokušaj ubistva.

Pre toga, kako je kazao, nastupao je u hotelu „Vučko“ na Jahorini.

„Jedva smo izvukli žive glave. Pokušali su da nas ubiju po nalogu (predsednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina) Nedeljka Eleka“, naveo je Lukas.

Elek je za sarajevske medije negirao da ima išta sa tim napadom.

„Ja nemam ništa s tim, ne znam zašto bi ga neko pokušao ubiti“, rekao je on.

Elek je najavio da će Lukasa zbog teških optužbi tužiti sudu u Beogradu, da će on morati da dokaže svoje navode i da se do tada ne želi raspravljati preko medija.

Krajem novembra Lukasu je otkazan nastup u OC „Jahorina“, nakon što se u medijima pojavila njegova fotografija sa komandantom bošnjačkih snaga u Srebrenici Naserom Orićem.

Lukas je tvrdio da je fotografija nastala sasvim slučajno i da on ne poznaje Orića, a sve je ocenio kao zaveru protiv njega, koju je pokrenuo Elek po nalogu lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika.

(Beta)

