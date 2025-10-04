Uhapšen muškarac zbog eksplozije u Kosovskoj u kojoj je poginula jedna osoba

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila F.V. (26) zbog sumnje da je doneo eksploziv jednom i dalje neidentifikovanom licu koje je nađeno mrtvo posle eksplozije u sredu, 1. oktobra, u stanu na trećem spratu zgrade u centralnoj Kosovskoj ulici.

F.V. se na teret stavlja krivično delo „nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija“, a određeno mu je zadržavanje do 48 sati, objavilo je Više javno tužilaštvo.

Policija i dalje radi na utvrđivanju identiteta poginule osobe.

Prve informacije medija su ukazivale da je uzrok eksplozije bio gas za kuvanje, ali su oni potom objavili nezvanična saznanja da je uzrok eksplozivna naprava, odnosno moćan plastični eksploziv C4 čijom detonacijom je stan uništen, a oštećeni zgrada i nekoliko automobila parkiranih pred njom.

(Beta)

