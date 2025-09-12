Uhapšen osumnjičeni za ubistvo američkog influensera Čarlija Kirka

Osumnjičeni za ubistvo konzervativnog američkog influensera Čarlija Kirka (Charlie) uhapšen je danas, izjavio je predsednik Sjedinjenih Američkih Držžava (SAD) Donald Tramp čiji saradnik je bio Kirk.

„Sa visokim stepenom sigurnosti, imamo ga“, objavio je Tramp u intervjuu za televiziju Foks Njuz (Fox News).

Za ubistvo Kirka u sredu, 10. septembra osumnjičen je Tajler Robinson (Tyler), 22-godišnjak iz savezne države Juta i on je u pritvoru.

Vest o hapšenju stigla je nekoliko sati pošto su FBI i državni zvaničnici zamolili javnost za pomoć u nalaženju napadača objavljivanjem dodatnih fotografija osumnjičenog.

Kirk je u sredu ubijen u, prema tvrdnjama policije, ciljanom napadu dok je govorio na tribini na Univerzitetu „Juta Veli“ (Utah Valley) u gradu Orem, u ime svoje neprofitne organizacije „Turning Point USA“.

Vlasti su nakon napada na kampusu univerziteta našle pušku i saopštile na osnovu snimka nadzorne kamere da je napadač skočio s krova susedne zgrade, a onda nestao u obližnjoj šumi.

Kirk je posle napada odvezen u lokalnu bolnicu i proglašen mrtvim nekoliko sati kasnije.

„Želeo je da pomogne mladim ljudima, a ovo nije zaslužio“, rekao je Tramp u danas u intervjuu i dodao da je Kirk bio „zaista dobra osoba“.

Zvaničnici su rekli da je u potrazi za napadačem od građana stiglo više od 7.000 dojava.

Vlasti još nisu navele motiv ubistva.

Snimci atentata od srede kruže društvenim mrežama i vidi se kako Kirk govori pred velikom studentskom publikom kada ga metak pogađa u vrat koji obilno krvari i odbacuje unazad, posle čega su se okupljeni vrišteći razbežali.

Vlasti tvrde da se napadač zbog mladolikog izgleda stopio u masu, a da je hitac ispalio s krova obližnje zgrade.

Tramp, kome su se i zvaničnici Demokratske partije pridružile demokrate u osudi nasilja, rekao je da će Kirku dodeliti Predsedničku medalju slobode, najviše civilno odlikovanje u SAD.

Potpredsednik SAD Džej-Di Vens (JD Vance) i njegova supruga Uša posetili su juče Kirkovu porodicu u Solt Lejk Sitiju.

Kirkov kovčeg je prebačen vojnim avionom iz Jute u Arizonu, gde je sedište njegove neprofitne organizacije.

Tramp je novinarima rekao da planira da prisustvuje Kirkovoj sahrani.

Kirk je bio uticajan konzervativni influenser koji je postao moćna politička sila među mladim republikancima, a u debatama na univerzitetskim kampusima širom SAD je pozivao na žestoke debate o popularnim društvenim pitanjima, poput držanja oružja, prava na abortus i položaja transrodnih ljudi.

