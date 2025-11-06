Uhapšen osumnjičeni za ubistvo vanbračne supruge u selu kod Leskovca

Leskovačka policija uhapsila je D.D. (43) iz sela Pečenjevce zbog sumnje da je ubio vanbračnu suprugu, 36-godišnju K.G., saopšteno je danas.

D.D. je uhapšen posle tri dana skrivanja a osumnjičen je za teško ubistvo.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće sproveden u Više javno tužilaštvo u Leskovcu.

(Beta)

