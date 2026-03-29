Uhapšen posmatrač Kreni-Promeni u Aranđelovcu

Policija je u Aranđelovcu uhapsila Ivana Filipovića, člana posmatračke misije pokreta Kreni-Promeni, nakon što su ga pojedini tabloidi optužili da je napao aktivistkinje Srpske napredne stranke (SNS).

Iz ovog pokreta naveli su da su optužbe neosnovane i da Filipović nije imao nikakav kontakt sa aktivistkinjama SNS-a, što, kako navode, potvrđuje i snimak koji su objavili.

„Režimski tabloidi su plasirali lažnu vest da je naš posmatrač Ivan Filipović napao aktivistkinje SNS-a, iako video snimak jasno pokazuje da im nije prišao ni blizu“, saopštio je pokret Kreni-Promeni.

Iz pokreta ocenjuju da je hapšenje njihovog posmatrača posledica „medijskog linča“ koji vlast sprovodi nad neistomišljenicima i da predstavlja pritisak na građane koji učestvuju u kontroli izbornog procesa.

„Ovo je još jedan primer zloupotrebe institucija i pokušaja zastrašivanja ljudi koji žele fer i poštene izbore“ navedeno je u saopštenju.

(Beta)

