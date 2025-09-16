Uhapšen ubica i palikuća, policija ga našla u kukuruzu kod Uba

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) uhapsili su S. P. koji se sumnjiči da je juče u Obrenovcu kolima usmrtio četrdesetpetogodišnjeg muškarca koji je vozio bicikl, a pre toga spalio kuću koja je pripadala ocu poginulog.

Osumnjičeni je, kako je naveo MUP, zadao više udaraca ocu stradalog muškarca i naneo mu lake telesne povrede.

S.P. je pobegao sa lica mesta, ali ga je policija ubrzo uhapsila u kukuruzištu blizu Uba.

Na teret mu se stavljaju krivična dela ubistvo, izazivanje opšte opasnosti i nanošenje lakih telesnih povreda.

(Beta)

