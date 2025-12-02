Uhapšena bivša šefica diplomatije EU Federika Mogerini

Bivša visoka predstavnica EU za spoljnu i bezbednosnu politiku i sadašnja rektorka Koledža Evropa Federika Mogerini privedena je u okviru istrage evropskog tužilaštva o mogućim prevarama u vezi sa akademijom za mlade diplomate koju finansira EU, prenose belgijski mediji.

Kancelarija Evropskog javnog tužilaštva (EPPO) je ranije danas saopštila da je predmet istrage Diplomatska akademija EU, devetomesečni program obuke za mlade diplomate u zemljama članicama, koji je Koledž Evrope dobio na tenderu Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) 2021. i 2022. godine.

Tužilaštvo istražuje da li je EEAS prekršio pravila tendera deleći poverljive informacije sa Koledžom pre nego što je projekat dodeljen.

Bivša šefica diplomatije EU Mogerini privedena je radi ispitivanja, potvrdili su sudski izvori za belgijski list Štandard.

Među uhapšenima je i generalni direktor odeljenja Evropske komisije za Bliski istok, Severnu Afriku i Zalivske zemlje Stefano Sanino, koji je bio generalni sekretar EEAS-a tokom mandata Mogerini, prenosi agencija Belga.

Belgijska policija je danas izvršila pretres u kancelarijama EEAS u Briselu, prostorijama Koledža Evrope u Brižu, koji dobija finansijska sredstva od EU, kao i privatnim domovima u Belgiji, uključujući privatnu rezidenciju Mogerini u Brižu.

Mogerini je bila je na čelu EEAS od 2014. do 2019. godine. Od 2020. je rektorka Koledža Evropa a izabrana je i za direktorku Diplomatske akademije EU.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com