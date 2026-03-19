Uhapšena grupa maloletnika, tukli radnika za dostavu, pokušali da mu uzmu novac

Foto: Beta/prt.scr gov.rs

Policija je uhapsila trojicu maloletnika osumnjičenih da su juče probali da otmu novac radniku firme za dostavu, ali im ga on nije dao.

Kako je navedeno, maloletnici starosti 17 i 16 godina juče oko 17.30 na Voždovcu presreli su tridesettrogodišnjeg radnika i više puta ga udarili po glavi i telu.

Protiv njih će biti podneta krivična prijava za razbojništvo u pokušaju, u redovnom postupku Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Odeljenju za maloletnike, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

(Beta)

