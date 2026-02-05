Uhapšena službenica u banci zbog prisvajanja 10 miliona dinara sa računa klijenata

Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu saopštilo je danas da je uhapšena D.I. osumnjičena da je kao odgovorno lice "NLB Komercijalne banke" neovlašćeno sebi isplaćivala novac sa računa klijenata banke u ukupnom iznosu većem od 10 miliona dinara.

Tužilaštvo je u saopštenju navelo da je ona osumnjičena da je izvršila produženo krivično delo zloupotreba položaja službenog lica, odnosno da je iskoristila svoj položaj i prekoračila svoja ovlašćenja.

Određeno joj je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će biti privedena i saslušana u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

(Beta)

