Ujedinjuju se Stranka slobode i pravde i Pokret za preokret

„Svesni da dalja borba i izazovi u budućnosti zahtevaju još veće jedinstvo i povezivanje na opozicionoj sceni, doneli smo odluku o ujedinjenju i zajedničkom delovanju u borbi protiv organizovane kriminalne grupe koja je zarobila Srbiju“, saopštila je SSP.

Navela je da je PZP, koji preko 10 godina deluje na političkoj sceni Srbije i do sada imao čvrste veze sa SSP.

„Zajedno smo učestovali na parlamentarnim i većini lokalnih izbora, zajedno smo zahtevali bolje izborne uslove, slobodne medije i prestanak ucenjivanja građana radnim mestom ili nekom vrstom pomoći da bi se glasalo za stranke režima“, stoji u saopštenju.

Dodaje se da su se te dve stranke koje predvode Dragan Đilas i Janko Veselinović borile zajedno na ulici i da su njeni članovi zajedno štrajkovali glađu i godinama bili solidarni u borbi za slobodu i pravdu.

„Nikada ni u jednom trenutku nismo sarađivali sa režimom ili bili u bilo kakvoj koaliciji s njim. Zbog toga smo često bili meta napada, od verbalnog do fizičkog. Istrajavali smo zajedno na borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i zalagali se za što brže pristupanje Evropskoj uniji“, navela je SSP.

(Beta)

