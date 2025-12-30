Ukinut pritvor bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovskoj

Viši sud u Nišu ukinuo je pritvor bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski, saznaje agencija Beta u toj pravosudnoj ustanovi.

„Nepravosnažnim rešenjem krivičnog veća Višeg suda u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije njoj je izrečena mera zabrane napuštanja stana, bez odobrenja suda, bez primene elektronskog nadzora“, saopštila je portparol Višeg suda Kristina Perić.

„Po nalaženju krivičnog veća iako i dalje stoje razlozi zbog kojih je pritvor određen, oni nisu takvog karaktera da je produženje mere pritvora kao najteže mere u krivičnom postupku neophodno“, kazala je Perić.

Ona je kazala da je krivično veće mišljenja da se određivanjem mere zabrane napuštanja stana, bez odobrenja suda, može postići svrha pritvora.

„Veće je zaključilo da je od određivanja pritvora do donošenja konkretne odluke proteklo 10 meseci, u kom periodu je uznemirenje javnosti smanjenog intenziteta, te se u ovom trenutku ne može govoriti o postojanju uznemirenja javnosti koje je tako jakog stepena da bi puštanje okrivljene na slobodu ugrozilo nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka“, saopštila je Perić.

Ona je podsetila da je faza istražnog postupka okončana i da je optužnica nepravosnažno potvrđena.

Viši sud u Nišu juče je saopštio da je podignuta optužnica protiv Dragane Sotirovski zbog zloupotrebe službenog položaja.

Sotirovski je optužena da je oštetila gradski budžet za 250 miliona dinara, a sebi pribavila imovinsku korist u iznosu od oko 112 miliona dinara.

Bivša gradonačelnica Niša uhapšena 21. februara prošle godine na graničnom prelazu Preševo prilikom povratka iz Grčke, a na osnovu izveštaja Državne revizorske institucije da je izbegla raspisivanje tendera za izvođenje građevinskih radova koje finansira grad.

Kako je tada saopšteno, ona je od 16. marta 2022. godine do 9. jula 2024. godine suprotno zakonu angažovala firmu „Vodomonteri“ iz Lalinca i preduzeće „Sim puk gradnja“ Malošište za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže na teritoriji Niša primenjujući odredbe Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama umesto Zakona o javnim nabavkama.

Viši sud u Nišu je do sada Sotirovskoj produžavao pritvor 11 puta, uz obrazloženje da je počinila krivično delo za koje je propisana kazna zatvora u dužem trajanju od 10 godina i da su način izvršenja krivičnog dela i velika vrednost imovinske koristi dovele do „uznemirenja javnosti koje je i dalje takvo da može ugroziti nesmetano i pravično vođenje postupka“.

(Beta)

