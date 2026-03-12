Ukinut pritvor napadaču na studente ispred SNP-a

Viši sud u Novom Sadu ukinuo je pritvor Gorskom Matoviću, osumnjičenom za napad na studente tokom protesta ispred Srpskog narodnog pozorišta 16. februara, objavio je danas advokat Željko Kočić.

On je na društvenoj mreži Iks naveo da je veće Višeg suda juče ukinulo pritvor jedinom okrivljenom protiv kog se vodi postupak za napad na studente i tu meru zamenilo zabranom napuštanja stana.

„Pored toga, policija odbija da izvrši naloge Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i izvrši identifikaciju i procesuiranje ostalih napadača“, naveo je Kočić koji zastupa neke od studenata napadnutih tokom protesta ispred SNP gde je 16. februara održana svečanost povodom 200-te godišnjice osnivanja Matice srpske.

Advokat je dodao da su policiji i tužilaštvu dostavljena „sva imena napadača“ ali i ocenio da oni „očito imaju imunitet od krivičnog progona jer su članovi Srpske napredne stranke“.

„Celo pravosuđe služi samo za sprovođenje političke volje vladajuće političke stranke, a ne, kao što bi trebalo, za zaštitu Ustava, zakona i građana“, naveo je Kočić.

Viši sud u Novom Sadu potvrdio je da je pritvor Matoviću zamenjen zabranom napuštanja stana i dodao da on ne sme ni da prima druge ljude niti da koristi telefon.

„Takođe, prema osumnjičenom je određena mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa svedocima. Navedene mere po ovom rešenju mogu trajati tri meseca“, navodi Viši sud.

Dodaje se da je osumnjičeni upozoren da protiv njega može biti određen pritvor, ako prekrši izrečene mere.

Matović je bio jedini uhapšeni nakon što su pristalice Srpske napredne stranke napale studente i novinare ispred SNP-a, gde se održavala svečanost povodom 200-te godišnjice osnivanja Matice srpske.

Fotografije i video snimci napada i povređenih studenata objavljeni su iste večeri, ali je samo Matović uhapšen.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com