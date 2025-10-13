Ukinut zatvorski pritvor studentu Bogdanu Jovičiću, dobio tri meseca kućnog pritvora

Studentu Bogdanu Jovičiću zatvorski pritvor je zamenjen kućnim, saopštio je danas Viši sud u Novom Sadu.
Kako je saopšteno iz tog suda, Jovičiću je određena mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora u trajanju od 3 meseca.
Dodaje se i da je protiv ove odluke dozvoljena žalba krivičnom vanpretresnom veću suda.
Jovičić je priveden nakon protesta 14. avgusta, nakon što su građani demolirali prostorije Srpske napredne stranke (SNS) u Stražilovskoj ulici u Novom Sadu.
Na teret mu se stavlja nasilničko ponašanje na sportskim priredbama i javnim skupovima.
On je 11. septembra je započeo štrajk glađu, nakon što mi je pritvor produžen, a 17. septembra prevezen je u Specijalnu zatvorsku bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu.
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je tada da je Jovičić „dobrog opšteg stanja“.
Studenti u blokadi novosadskih fakulteta organizovali su protest ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu i u nekoliko navrata blokirali više raskrsnica tražeći da bude pušten da se brani sa slobode.
Njegov slučaj stigao je i do Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, koji je odbio predlog za za izdavanje privremene mere koju su podneli Jovičićevi bivši zastupnici.
(Beta)
