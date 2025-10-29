Ukinute američke sankcije Dodiku, Željki Cvijanović i saradnicima

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAC) uklonila je sa liste sankcija Milorada Dodika, predsednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kao i članicu Predsedništva BiH Željku Cvijanović.

Sa liste osoba pod sankcijama uklonjeni su i članovi Dodikove porodice, njihove firme i bliski saradnici.

Pored Dodika sa liste sankcija je skinuto 48 fizičkih i pravnih lica, a koja su u prethodnom periodu sankcionisana prema Programu sankcija za Zapadni Balkan, prenela je Radio slobodna Evropa (RSE).

OFAC je 17. oktobra uklonio s liste osoba pod sankcijama četiri osobe iz Republike Srpske, kojima su sankcije ubile uvedene zbog organizacije proslave 9. januara, neustavnog dana Republike Srpske.

Reč je o sankcijama za Danijela Dragičevića, Jelenu Pajić Baštinac, Dijanu Milanković i Gorana Rakovića.

Pozivajući se na nezvanične izvore, Klix.ba danas piše da je ukidanje sankcija Dodiku i saradnicima usledilo kao plod dogovora SAD i Dodika o tome da Dodik nakon pravosnažne presude mora napustiti funkciju predsednika RS i imenovati vršioca dužnosti.

Dodik je odstupio s mesta predsednika RS, a Narodna skupština je imenovala Anu Trišić Babić za vršioca dužnosti predsednice RS, te poništila i set zakona i odluka koje je prethodno Ustavni sud BiH ocenio andidejtonskim i neustavnim.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com