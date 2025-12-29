Uklonjeni šatori ispred Doma Narodne skupštine, radnici postavljaju montažne objekte za Novu godinu

Šatorsko naselje ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, u kom su pristalice vlasti boravile od marta, uklonjeno je tokom noći a na tom prostoru radnici trenutno postavljaju montažne objekte uoči predstojećih praznika.

Uklanjanje šatora počelo je posle sinoćnjeg obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića okupljenima na platou ispred Doma Narodne skupštine kojima je zahvalio što su „čuvali Srbiju i odbranili državu“.

Vučič je okupljene u takozvanom ćacilendu nazvao „junacima“, te kazao da će šatori biti uklonjeni jer je „propala obojena revolucija“.

Najavio je da bi, za mesec dana, iz istog razloga mogli da budu uklonjeni i šatori iz obližnjeg Pionirskog parka u kom je 6. marta počelo okupljanje studenata koji „žele da uče“ a koje je vremenom prošireno na plato ispred Doma Narodne skupštine.

Vremenom su studente „koji žele da uče“ u takozvanom ćacilendu zamenile različite grupe građana, među kojima je po navodima opozicije, bilo i pripadnika rasformirane Jedinice za specijalne operacije i ljudi koji su za to dobijali dnevnice.

Kamp je proširen na plato na Trgu Nikole Pašića i u njemu je prethodnih meseci zabeleženo više desetina incidenata, uključujući sukobe s učesnicima protesta 15. marta ali i sa poslanicima opozicije, pucnjavu u oktobru u kojoj je jedan građanin hicem iz pištolja ranio čoveka koji je boravio u jednom od šatora, kao i napad na novinare nezavisnih medija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com