UKP ušao u Rektorat zbog istrage smrti studentkinje

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) ušli su danas u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu, zbog istrage smrti studentkinje Filozofskog fakulteta.

Beogradski mediji javljaju da je blizu platoa kod Studentskog trga bilo više policajaca i njihovih vozila.

Kako je potvrđeno RTS-u u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, u toku dosadašnjeg prikupljanja informacija i dokaza od saslušanih građana, navodno se došlo do podataka o postojanju neobezbeđenih ulaza iz zgrade Rektorata na Filozofski fakultet.

Policija je prethodno pretresala prostorije Filozofskog fakulteta, nakon što je telo studentkinje 26. marta oko 22.40 sati pronađeno kod zgrade te visokoškolske ustanove.

Filozofski fakultet je ranije saopštio da je nakon smrti studentkinje policija, po nalogu tužilaštva, zaplenila određenu studentsku dokumentaciju, koja „nema nikakve veze sa tragičnom smrti njihove studentkinje“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com