Ukrajina će u Švajcarskoj početi konsultacije sa Amerikancima o mirovnom sporazumu s Moskvom

Ukrajina će uskoro u Švajcarskoj voditi pregovore sa SAD-om o planu Donalda Trampa za okončanje rata sa Rusijom, rekao je danas visoki ukrajinski zvaničnik.

„Narednih dana u Švajcarskoj ćemo pokrenuti konsultacije visokih ukrajinskih i američkih zvaničnika o mogućim parametrima budućeg mirovnog sporazuma“, napisao je na Fejsbuku Rustem Umerov, koji je na čelu ukrajinskog Saveta za bezbednost.

„Ukrajina pristupa ovom procesu sa jasnim shvatanjem svojih interesa. Radi se o novoj fazi dijaloga koji se nastavlja poslednjih dana i čiji cilj je pre svega usklađivanje naših vizija budućih faza“, dodao je on.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je potpisao ukaz kojim se formira delegacija koja će biti zadužena da učestvuje u „procesu pregovora sa SAD i drugim međunarodnim partnerima Ukrajine, kao i sa predstavnicima Rusije“.

Prema tom ukazu delegaciju će predvoditi desna ruka Zelenskkog, šef kancelarije predsednika Andrij Jermak, a u njoj će biti između ostalih Umerov, šefovi bezbednosnih i obaveštajnih službi i načelnik generalštaba. Znači suštinski se radi o vojnoj delegaciji.

Zelenski je juče kao odgovor na američki plan za okončanje sukoba sa Rusijom rekao da će pokušati da predloži alternativna rešenja onim koje je dao Vašington.

Američki predlog se gleda sa zabrinutošću u Kijevu zato što on preuzima više glavnih zahteva koje je formulisala Rusija. Plan uključuje između ostalog da Ukrajina preda teritorije na istoku, smanji svoju vojsku, ali on takođe pruža zapadne bezbednosne garancije Kijevu, piše agencija Frans pres.

Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin sa svoje strane vrše pritisak na Zelenskog da prihvati taj predlog.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com