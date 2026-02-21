Ukrajina duboko unutar Rusije pogodila ključnu fabriku balističkih raketa

U napadu ukrajinskih dronova na važan industrijski objekat koji duboko unutar Rusije proizvodi rakete, ranjeno je jedanaest osoba, od kojih su tri hospitalizovane.

Napadnut je objekat u Udmurtiji, potvrdio je tamošnji ministar zdravlja Sergej Bagin.

„Jedan od objekata u republici napadnut je dronovima koje je lansirala Ukrajina“, naveo je na Telegramu regionalni lider Aleksandar Brečalov.

Dodao je da ima i povređenih i materijalne štete, ali nije naveo o kom se objektu radi.

Nezavisni ruski kanal na Telegramu, Astra, naveo je da su ukrajinski dronovi pogodili Votkinski mašinski zavod, veliko državno preduzeće vojne industrije. Astra navodi da se njihova tvrdnja zasniva na analizi snimaka koje su objavili lokalni stanovnici.

Ukrajinske vlasti se zasad nisu oglasile povodom ovih navoda.

Fabrika u Votkinsku, udaljena više od 1.400 kilometara od Ukrajine, proizvodi balističke rakete „Iskander“, koje Rusija često koriste u napadima, kao i interkontinentalne balističke rakete koje mogu da nose nuklearne bojeve glave.

Drugi ruski informativni kanali objavili su video snimke i fotografije za koje tvrde da su ih snimili meštani, a na kojima se vidi crn dim iznad industrijskog kompleksa i razbijeni prozori zgrada.

Nezvanični ruski Telegram kanal, SHOT koji se često poziva na izvore u službama bezbednosti, naveo je da su stanovnici Votkinska noćas prijavili da su čuli najmanje tri eksplozije, kao i zujanje za koje veruju da su bili dronovi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com