Ukrajina namerava da kupi do 100 francuskih aviona rafal

Ukrajina je potpisala pismo o nameri za kupovinu do 100 aviona „rafal“ od Francuske, saopštili su ukrajinska ambasada u Parizu i kabinet francuskog predsednika.

Dokument su danas potpisali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i francuski predsednik Emanuel Makron, a njime Ukrajina razmatra mogućnost kupovine francuske vojne opreme, uključujući borbene avione rafale, saopštio je Makronov kabinet, bez dodatnih detalja.

Zelenski je boravio u Parizu deveti put od početka ruske invazije 2022. godine. Sastanci kojima je prisustvovao imali su za cilj jačanje ukrajinske odbrane dok zemlja ulazi u još jednu zimu pod ruskim bombardovanjem energetske infrastrukture i drugih ciljeva.

Makron i Zelenski su jutros posetili vazduhoplovnu bazu u predgrađu Pariza, nakon čega su otišli u štab „koalicije voljnih“, koju Francuska i Velika Britanija pripremaju sa više od 30 drugih zemalja kako bi nadgledale eventualni prekid vatre u Ukrajini.

Zelenski je juče na Iksu poručio da se raduje „istorijskom dogovoru sa Francuskom u Parizu za jačanje borbene avijacije i protivvazdušne odbrane“ Ukrajine.

Prošlog meseca Ukrajina i Švedska su potpisale sporazum koji istražuje mogućnost da Ukrajina kupi do 150 švedskih borbenih aviona „gripen“ u narednoj deceniji. Ukrajina je već primila američke F-16 avione i francuske „miraže“.

