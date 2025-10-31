Ukrajina ovr godine izvela 160 napada na naftna postrojenja Rusije

Ukrajina je ove godine izvela gotovo 160 uspešnih napada na ruska postrojenja za vađenje i preradu nafte, rekao je danas novinarima šef Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) general Vasil Maljuk.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u ponedeljak procenio da je Rusija zbog tih napada izgubila više od 20 odsto kapaciteta za preradu nafte.

Ukrajinski napadi su doveli do rasta cena derivata nafte u Rusiji.

Maljuk je rekao i da su ukrajinske snage u napadu pre više od godinu dana uništile rusku balističku raketu srednjeg dometa „Orešnik“ na lansirni poligon Kapustin Jar u Astrahanskom regionu, na jugozapadu Rusije.

AFP nije bio u mogućnosti da nezavisno potvrdi ovu informaciju.

Portparol SBU je rekao AFP-u da je raketa uništena „u hangaru“ u noći između 8. i 9. jula 2024. godine, kada je bila „gotovo spremna“ za lansiranje.

U to vreme, ruski mediji su javljali o napadima dronovima u tom području, a lokalne vlasti navele da ih je oboreno više od 20.

U avgustu je predsednik Rusije Vladimir Putin rekao da je Moskva počela masovnu proizvodnju „Orešnika“, hipersoničnog oružja sledeće generacije sposobnog da nosi nuklearnu bojevu glavu.

U novembru 2024. godine Rusija je prvi put upotrebila to oružje, ali bez nuklearne bojeve glave, kojim je pogodila vojnu fabriku u gradu Dnjepar, u centralnoj Ukrajini.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com