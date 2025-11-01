Ukrajina: Pogođen važan cevovod za gorivo blizu Moskve koji snabdeva rusku vojsku

Ukrajinske snage pogodile su u oblasti Moskve važan cevovod za gorivo kojim se snabdeva ruska vojska, saopštila je danas ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) dok Rusija sprovodi veliku ofanzivu na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Operacja je izvedena kasno sinoć, po saopštenju objavljenom na mreži Telegram.

Ukrajinska vojna obaveštajna služba je to opisala o kao „veliki udar“ na rusku vojnu logistiku.

HUR je saopštila da su ukrajinske snage pogodile sevovod Kolcevoj, dugačak 400 kilometara koji snabdeva rusku vojsku gorivom iz rafinerija u Rjazanun, Njižni Novogorodu i Moskvi.

Operacija u kojoj je na meti bila infrastruktura i okrugu Ramenski uništila je tri linije cevovoda, navela je HUR.

Taj cevovod je mogao da prevozi do tri miliona tona kerozina, 2,8 miliona tona dizela, i 1,6 miliona tona benzina godišnje, kaže HUR.

„Naši napadi imaju veći uticaj od sankcija“ rekao je Kirilo Budanov šef ukrajinske vojne obaveštajne agencije u osvrtu na međunarodne sankcije uvedene Rusiji zbog njenog rata protiv Ukrajine početog u februaru 2022. godine.

Ukrajinski zvaničnici javljaju o ruskim napadima širom zemlje.

Lokalni ukrajinski zvaničnik javio da je jedan civil poginuo, a 15 je ranjeno ruskom balističkom raketom Iskander koja je jutros pala u oblasti Mikolajev na jugu Ukrajine.

U drugom ruskom napadu rano jutros je izazvan požar na gasnom postrojenju u centralnoj oblasti Poltava, javila je ukrajinska hitna služba.

Rusija sprovodi masovne napade dronovima i raketama na ukrajinsku energetsku infrastrukturu koji su doveli do prekida struje i restrikcija širom Ukrajine, a Kijev to opisuje kao „sistematičan energetski terorizam“.

Moskva je noćas lansirala 223 dronova na Ukrajinu, od kojih je 206 oboreno, javile su ukrajinske vazduhoplovne snage. One su dodale da je 17 projektila pogodilo ciljeve u sedam ukrajinskih oblasti.

Rusija je takođe pogodila poljoprivrednu firmu u severnoj ukrajinskoj oblasti Černihov, gde je ranjena jedna 66-godišnja žena, javio je preko Telegrama lokalni zvaničnik Vjačeslav Čaus.

(Beta)

