Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva naftna tankera ruske fantomske flote u Crnom moru

Ukrajina je danas preuzela odgovornost za napad na dva naftna tankera u Crnom moru i saopštila da je dronovima pogodila brodove koji navodno pripadaju ruskoj fantomskoj floti, koju Moskva koristi za zaobilaženje zapadnih sankcija.

Istovremeno su ruski izvori saopštili da je naftni terminal u blizini luke Novorosijsk danas obustavio rad nakon napada dronova.

Izvor u ukrajinskoj službi bezbednosti (SBU) rekao je za AFP da su tankeri, Kairo i Virat, pogođeni dronovima tokom zajedničke operacije SBU i ukrajinske mornarice.

Kako se navodi, tankeri su se „kretali ka ruskoj luci Novorosijsk“, gde je trebalo da dopune gorivo.

Veliki naftni terminal u blizini luke Novorosijsk na jugu Rusije obustavio je rad rano jutros nakon što je napad dronom oštetio jedan od njegova tri veza, saopštio je operater.

„Nakon ciljanog terorističkog napada bespilotnim letelicama, jedan vez je pretrpeo značajnu štetu“, saopštio je Kaspijski naftni konzorcijum (CPK), koji upravlja sa oko jedan odsto svetskih zaliha nafte.

„Utovar i druge operacije su obustavljene, a tankeri su preusmereni“, navodi se u saopštenju i dodaje da u incidentu nema povređenih.

Vlasnik naftnog terminala nije precizirao ko je odgovoran za napad.

CPK naftovod prenosi približno 80 odsto kazahstanskog izvoza sirove nafte na više od 1.500 kilometara do terminala u blizini luke Novorosijsk na obali Crnog mora.

(Beta)

