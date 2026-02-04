Ukrajina, Rusija i SAD počeli u Abu Dabiju drugu rundu pregovora

Nova runda pregovora između izaslanika Rusije, Ukrajine i SAD, o okončanju gotovo četvorogodišnjeg rata u Ukrajini, počela je danas u Abu Dabiju.

„Pregovarački proces počeo je u trilateralnom formatu – Ukrajina, SAD i Rusija. Sledi rad u odvojenim grupama po određenim temama, posle čega je planiran sastanak za sihronizaciju stavova“, napisao je danas na mreži Iks Rustem Umerov šef ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednosti i odbranu, koji prisustvuje sastanku.

On je rekao da ukrajinska delegacija radi sa „jasnim direktivama predsednika Volodimira Zelenskog da se postigne dostojansven i trajni mir“, kao i da oni informišu šefa države o napretku u svakoj fazi pregovora.

Američki tim je trebalo da uključi specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, zeta američkog predsednika Donalda Trampa Džareda Kušnera, koji su takođe učestvovali u prvoj rundi trilateralnih razgovora prošlog meseca, prenela je Bela kuća.

Na prošlomesečnim razgovorima u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, u okviru američkih napora da se okonča sukob, ostvaren je određeni napredak, ali ne i prodor oko ključnih pitanja, rekli su zvaničnici.

Razgovori u Abu Dabiju održavaju se usred opsežnih ruskih napada na ukrajinski energetski sistem koji su se događali svake zime od kada je Rusija počela invaziju na Ukrajinu 24. februara 2022. godine.

U ogromnom ruskom bombradovanju u noći od ponedeljka na utorak uklljučeno je bilo stotine dronova i rekordne 32 balističke rakete, a ranjeno je najmanje 10 ljudi. Ovaj napad izvršen je uprkos dogovora koji je ruski predsednik Vladimir Putin imao sa Trampom da će napadi na ukrajinsku elektro mrežu biti privremeno obustavljeni.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nije danas želeo da daje bilo kakve detalje o pregovorima u Abu Dabiju i rekao je da Moskva ne planira da komentariše rezultat tih razgovora.

„Vrata mirnom dogovoru su otvorena“, rekao je Peskov ali i naznačio da će Moskva nastaviti svoje vojne akcije dok Kijev ne odgovori na njene zahteve, prenosi AP.

Rusija gađa ukrajinske energetske instalacije zato što njene oružane snage veruju da su te mete povezane sa vojnim naporima Kijeva, rekao je Peskov.

Nije jasno koliko dugo je Putin obećao da će pauzirati napade na elektro mrežu Ukrajine, a Moskva nije prekinula vazdušne napade na druge ciljeve u Ukrajini i ako je zvaničnik u Kremlju rekao prošle nedelje da je Rusija pristala da zaustavi napade na Kijev na nedelju dana do 1. februara.

Zelenski je kasno sinoć izjavio da je jedva prošlo četiri dana i došlo je do novog talasa napada na elektro mrežu Ukrajine i optužio Putina za dvoličnost.

Tramp je međutim juče tvrdio da je Putin „održao reč“ o privremenoj pauzi. Predstavnica za medije Bele kuće Kerolajn Livit je rekla juče da Tramp „nažalost nije bio iznenađen“ nastavkom ruskih napada.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com