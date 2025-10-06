Ukrajina tvrdi da je pogodila rusku fabriku municije, naftni terminal i skladište oružja

Ukrajinski dronovi i rakete dugog dometa pogodili su veliku rusku fabriku municije, ključni naftni terminal i važno skladište oružja iza linije fronta, saopštili su danas ukrajinski predsednik i vojska dok Kijev pojačava pritisak na vojnu logistiku Moskve.

Ukrajinski Generalštab saopštio je da je tokom noći pogodio fabriku municije Sverdlov u regionu Nižnji Novgorod na zapadu Rusije, izazvavši višestruke eksplozije i požar. Navodi se da ta fabrika snabdeva ruske snage avijacijskom i artiljerijskom municijom, avijacijskim bombama i protiv-vazduhoplovnom i protivtenkovskom municijom.

Ukrajina je takođe pogodila naftni terminal na Krimu, izazvavši požar, a i skladište municije ruske 18. kombinovane armije, saopštio je Generalštab.

Ruske vlasti su potvrdile veliki ukrajinski napad dronova iznad 14 ruskih regiona, kao i anektiranog ukrajinskog poluostrva Krim i oko Crnog i Azovskog mora. Ali, nisu dali mnogo detalja osim tvrdnje da je protiv-vazduhoplovna odbrana oborila 251 ukrajinski dron što znači da je to bio jedan od najvećih ukrajinskih baraža na rusku teritoriju od početka rata pre više od tri godine.

Gleb Nikitin, guverner oblasti Nižnji Novgorod, rekao je da je protiv-vazduhoplovna odbrana odbila napad 20 ukrajinskih dronova na lokalnu industrijsku zonu koja uključuje fabriku municije i da nijedan objekat nije oštećen.

Ukrajinski napadi dugog dometa na rafinerije i druga naftna postrojenja doprineli su nestašici goriva na ruskim pumpama u avgustu.

Unapređenje domaćeg oružja, posebno dronova, jedan je od glavnih ciljeva ukrajinskih vlasti dok nastoje da se suprotstave ruskoj invaziji i da dosegnu dublje u Rusiju naopadima koji vrše vojni, politički i društveni pritisak na predsednika Vladimira Putina.

Iako su ruska privreda i vojska mnogo veće od ukrajinske, Kijev je u velikoj meri ograničio ruske dobitke na bojnom polju kako bi usporio i rusko napredovanje širom ukrajinskih seoskih područja, jer najsavremenija tehnologija dronova delimično nadoknađuje nedostatak vojnika.

Nesigurna na kakvu zapadnu vojnu podršku može da računa da bi sprečila dalju rusku invaziju, Ukrajina je brzo razvila svoje kapacitete za proizvodnju odbrambene opreme. Već deli svoje znanje o dronovima sa državama EU i razmatra moguću tehnološku i proizvodnu saradnju sa Sjedinjenim Državama.

Ukrajinski zvaničnici bi želeli da Sjedinjene Države isporučuju krstareće rakete Tomahavk kako bi se moglo ciljati više ruskih ciljeva u pozadini.

Ukrajina sve više koristi domaće dronove dugog dometa, rekao je danas njen predsednik Volodimir Zelenski, a Ukrajina očekuje da će proširiti takve kapacitete ako obezbedi finansiranje iz inostranstva.

Takođe je naznačio da je Ukrajina koristila sopstvene rakete za napade na rusko tlo.

„Glavna stvar koju treba razumeti je da je Ukrajina poslednjih dana koristila isključivo oružje ukrajinske proizvodnje, ne samo dronove“, rekao je Zelenski tokom konferencije za novinare sa holandskim premijerom Dikom Shofom u Kijevu.

„Očekujemo veće kapacitete, ali oni zavise od finansijskih sredstava“, rekao je on.

Zelenski je danas rekao da bi rastuća ukrajinska odbrambena industrija mogla da počne da izvozi višak oružja do kraja ove godine, koristeći prihode od toga za kupovinu sofisticiranih sistema koje ne može sama da napravi.

Do kraja ove godine, Ukrajina se nada da će obezbediti barem polovinu oružja koje je njenim trupama potrebno na prvoj liniji fronta, rekao je Zelenski na Forumu odbrambene industrije u Kijevu.

„Već je na frontu više od 40% oružja koje se koristi oružje proizvedeno u Ukrajini ili sa Ukrajinom“, rekao je Zelenski u govoru.

Ukrajina je prošle godine proizvela i isporučila 2,4 miliona granata na liniju fronta, po rečima ukrajinskog lidera.

Ukrajina sada proizvodi 40 samohodnih artiljerijskih sistema „Bogdana“ mesečno, rekao je Zelenski. Poređenja radi u aprilu 2024. proizvodnja je iznosila 10 komada mesečno.

„Došlo je vreme da pokrenemo izvoz našeg ukrajinskog oružja – onih vrsta oružja koje imamo u višku i stoga se mogu izvoziti, kako bi se obezbedilo finansiranje za one vrste oružja koje su posebno potrebne za odbranu“, rekao je Zelenski u govoru, verovatno misleći na američke sisteme protiv-vazduhoplovne odbrane „Patriot“.

Rekao je da Ukrajina već ima sporazume o početku izvoza u EU, Sjedinjene Države i na Bliski istok, a kupovina bi mogla da počne do kraja ove godine.

(Beta)

