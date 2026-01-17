Ukrajinska delegacija stigla u SAD na nove pregovore o pripremi mirovnog sporazuma s Rusijom

Ukrajinska delegacija je danas stigla u SAD na nove pregovore u Majamiju, na Floridi, o pripremi mirovnog sporazuma s Rusijom, objavio je na mreži Iks Kirlo Budanov, šef kabineta ukrajinskog predsednika.

„Imaćemo važne razgovore sa našim američkim partnerima o detaljima mirovnog sporazuma“, napisao je Budanov, naveo da su s njim šef Službe bezbednosti Rustem Umerov i pregovarač David Arahami i da će oni razgovarati s izaslanikom predsednika SAD Donalda Trampa Stivom Vitkofom, s Džaredom Kušnerom – Trampovim zetom i izaslanikom, i sa sekretarom SAD za kopnenu vojsku Denom Driskolom.

„Ukrajini je potreban pravedan mir. Idemo ka rezultatu“, napisao je Budanov.

U nacrtu sporazuma za okončanje gotovo četvorogodišnjeg rata Rusije u Ukrajini nije rešeno nekoliko krupnih tačaka, pre svega pitanje teritorije, dok Rusi nastavljaju masovne napade i dok ima napetosti zbog nejasnih garancija bezbednosti Ukrajine posle rata.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u petak najavio da delegacija ide u SAD da bi „razjasnila“ dokumenta pripremljena s Amerikancima, a u vezi sa stavovima Rusije.

„Ako sve bude finalizovano i američka strana da odobrenje… potpisivanje tokom Svetskog ekonomskog foruma u Davosu će biti moguće“ iduće nedelje, ocenio je Zelenski.

Tramp je u sredu rekao za agenciju Rojters da je predsednik Rusije Vladimir Putin „spreman da zaključi sporazum“, ali da su „Ukrajinci manje skloni tome“ i zastoj pregovora je pripisao Zelenskom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com