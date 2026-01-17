Ukrajinska delegacija stigla u SAD na nove pregovore o pripremi mirovnog sporazuma s Rusijom

„Imaćemo važne razgovore sa našim američkim partnerima o detaljima mirovnog sporazuma“, napisao je Budanov, naveo da su s njim šef Službe bezbednosti Rustem Umerov i pregovarač David Arahami i da će oni razgovarati s izaslanikom predsednika SAD Donalda Trampa Stivom Vitkofom, s Džaredom Kušnerom – Trampovim zetom i izaslanikom, i sa sekretarom SAD za kopnenu vojsku Denom Driskolom.
„Ukrajini je potreban pravedan mir. Idemo ka rezultatu“, napisao je Budanov.
U nacrtu sporazuma za okončanje gotovo četvorogodišnjeg rata Rusije u Ukrajini nije rešeno nekoliko krupnih tačaka, pre svega pitanje teritorije, dok Rusi nastavljaju masovne napade i dok ima napetosti zbog nejasnih garancija bezbednosti Ukrajine posle rata.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u petak najavio da delegacija ide u SAD da bi „razjasnila“ dokumenta pripremljena s Amerikancima, a u vezi sa stavovima Rusije.
„Ako sve bude finalizovano i američka strana da odobrenje… potpisivanje tokom Svetskog ekonomskog foruma u Davosu će biti moguće“ iduće nedelje, ocenio je Zelenski.
Tramp je u sredu rekao za agenciju Rojters da je predsednik Rusije Vladimir Putin „spreman da zaključi sporazum“, ali da su „Ukrajinci manje skloni tome“ i zastoj pregovora je pripisao Zelenskom.
(Beta)
