Ukrajinska Nobelovka: Otkad Tramp pregovara sve više mrtvih

Ukrajinska advokatica za ljudska prava, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2022, Oleksandra Matvičuk je danas politiku predsednika SAD Donalda Trampa povezala sa povećanjem broja civilnih žrtava ruskog rata u Ukrajini.

Matvičuk je na Fejsbuku postavila pitanje: „Zašto je godina Trampovih pregovora bila najsmrtonosnija za civile u Ukrajini od početka (ruske) invazije u punom obimu?“.

Navela je da se, otkad je Tramp počeo da pregovara okončavanju rata u Ukrajini, „broj poginulih i ranjenih povećao za 31 odsto u poređenju sa prethodnom godinom“.

„Zašto (predsednik Rusije Vladimir) Putin nije sebi dozvolio tako brutalne udare na civilnu infrastrukturu (Ukrajine) u vreme (Džozefa) Bajdena, koga Tramp naziva ‘slabićem’, već ignorišući ‘jakog Trampa’ totalno uništava mirne gradove?“, pitala je Matvičuk poredeći bivšeg i sadašnjeg predsednika SAD.

Aleksandra Matvičuk je od 2007. godine šefica Centra za građanske slobode (CGS) u Kijevu. Stekla je svetsko priznanje za svoj rad na dokumentovanju ruskih ratnih zločina u Ukrajini, što je dovelo do toga da CGS dobije Nobelovu nagradu za mir za 2022. godinu.

Ona Nobelovu nagradu za mir deli sa ruskom grupom za ljudska prava „Memorijal“ i beloruskim aktivistom Alesom Bjaljackim.

„Nagradu za pravo na život“, kao priznanje za izgradnju održivih demokratskih institucija u Ukrajini, dobila je takođe 2022.

Matvičuk je časopis „Tajm“ 2023. uvrstio među 100 najuticajnijih ljudi u svetu, a 2022. godine je časopis „Fajenenšal tajms“ svrstao među 25 najuticajnijih žena sveta.

Fokusirana na uspostavljanje demokratije i zaštitu ljudskih prava u Ukrajini, koordinirala je Građansku inicijativu „Evromajdan SOS“ za pružanje pravne pomoći progonjenim demonstrantima tokom „Revolucije dostojanstva“ 2013-2014. godine.

Od prve ruske invazije na Ukrajinu 2014. godine, predvodila je napore da se dokumentuju desetine hiljada zločina, stvarajući bazu dokaza za buduću međunarodnu odgovornost.

Suosnivačica je „Tribunala za Putina“ – inicijative za zalaganje za uspostavljanje specijalnog tribunala za gonjenje ruskog političkog i vojnog rukovodstva zbog zločina agresije.

Matvičuk je autorka mnogih izveštaja za UN, EU, OEBS i Međunarodni krivični sud.

Ona je glasna kritičarka međunarodnih političkih promena i nedavno je posetila Siriju da bi povukla paralele između ruskih akcija u Ukrajini i u Siriji.

(Beta)

