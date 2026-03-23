Ukrajinska vojska: Rusija pojačala ofanzivu, ali ne uspeva da izvrši zadatke

Glavnokomandujući ukrajinske vojske, general Oleksander Sirski je danas izjavio da su se od 17. do 20. marta pojačala "neprijateljska ofanzivna dejstva".

„Protivnik je pokušao da istovremeno probije odbrambene linije naših snaga na nekoliko strateških pravaca. Žestoke borbe su se vodile duž cele linije fronta“, naveo Siriski u poruci na Telegramu.

General je rekao da je tokom četiri dana bilo „619 jurišnih akcija“ ruske vojske, alii je „cena tog ofanzivnog pokušaja bila katastrofalna za agresora“.

„Uprkos ogromnom pritisku i angažovanju značajnih rezervi, ruska komanda nije uspela da izvrši svoje zadatke“, rekao je on.

Ukrajinska vojska procenjuje ruske gubitke na „6.090 poginulih i ranjenih vojnika“ za četiri dana. Taj broj ne može da se proveri iz nezavisnih izvora, preneo je pariski list Mond (Le Monde).

Borbe se nastavljaju na nekim delovima fronta, a Rusi „se spremaju da nastave napade računajući na pogoršanje vremenskih uslova“, rekao je ukrajinski general.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com