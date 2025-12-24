Ukrajinske snage se povukle iz Siverska na istoku

Ukrajinske snage su se povukle iz grada Siverska na istoku Ukrajine, saopštila je sinoć vojska, dok su ruske snage intenzivirale svoju ofanzivu, prenela je britanska televizijska mreža Bi Bi Si (BBC).

„Osvajači su mogli da napreduju zahvaljujući značajnoj brojčanoj prednosti i stalnom pritisku malih jurišnih grupa u teškim vremenskim uslovima“, saopštio je sinoć Generalštab ukrajinske vojske.

Povlačenje ukrajinskih snaga je odlučeno kako bi se zaštitili životi vojnika i nakon što su „neprijatelju naneti veliki gubici“, dodaje se u saopštenju.

Zauzimanje Siverska približava Rusiju poslednjim preostalim gradovima takozvanog „pojasa tvrđava“ u industrijskoj Donjeckoj oblasti, Slavjansku i Kramatorsku, koji su u ukrajinskim rukama.

(Beta)

