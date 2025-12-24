Ukrajinske snage se povukle iz Siverska na istoku

„Osvajači su mogli da napreduju zahvaljujući značajnoj brojčanoj prednosti i stalnom pritisku malih jurišnih grupa u teškim vremenskim uslovima“, saopštio je sinoć Generalštab ukrajinske vojske.
Povlačenje ukrajinskih snaga je odlučeno kako bi se zaštitili životi vojnika i nakon što su „neprijatelju naneti veliki gubici“, dodaje se u saopštenju.
Zauzimanje Siverska približava Rusiju poslednjim preostalim gradovima takozvanog „pojasa tvrđava“ u industrijskoj Donjeckoj oblasti, Slavjansku i Kramatorsku, koji su u ukrajinskim rukama.
(Beta)
