Ukrajinske vlasti: Četiri osobe poginule, 17 povređeno u ruskom napadu na Harkov

U ruskom napadu tokom protekle noći na ukrajinski grad Harkov, drugi najnaseljeniji grad u zemlji pre invazije koju je Moskva pokrenula u februaru 2022, poginule su četiri osobe dok je povređeno 17, saopštio je kasno sinoće gradonačelnik Igor Terehov.

„Povređeno je 17 osoba, četiri su ubijene“, rekao je Terehov, gradonačelnik grada blizu ruske granice.

On je dodao da su uprkos mirovnim pregovorima o Ukrajini, ruske snage „napale stambene zgrade“.

Prema navodima službe za vanredne situacije, napadi su sprovedeni dronovima, uništene su zgrade i izazvani su požari u tri stambene zgrade i jednom objektu civilne infrastrukture.

Rusija gotovo svakodnevno gađa Ukrajinu dronovima i raketama. Energetska infrastruktura je poseban fokus, što izaziva strah zbog dolaska zime.

Ukrajina redovno gađa skladišta nafte, rafinerije i druge objekte na ruskoj strani.

Ukrajinski, američki i evropski zvaničnici sastali su se u nedelju u Švajcarskoj kako bi razgovarali o planu američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) za okončanje sukoba u Ukrajini.

Prvobitna verzija dokumenta naišla je na protivljenje Kijeva i njegovih evropskih saveznika.

Međutim, američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) rekao je da je veoma optimističan u pogledu mogućnosti postizanja sporazuma, da očekuje da će do njega doći „vrlo brzo“, a naveo je „ogroman napredak“ tokom pregovora u Švajcarskoj.

