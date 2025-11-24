Ukrajinske vlasti: Četiri osobe poginule, 17 povređeno u ruskom napadu na Harkov

 –  

U ruskom napadu tokom protekle noći na ukrajinski grad Harkov, drugi najnaseljeniji grad u zemlji pre invazije koju je Moskva pokrenula u februaru 2022, poginule su četiri osobe dok je povređeno 17, saopštio je kasno sinoće gradonačelnik Igor Terehov.

Foto: Beta

„Povređeno je 17 osoba, četiri su ubijene“, rekao je Terehov, gradonačelnik grada blizu ruske granice.

On je dodao da su uprkos mirovnim pregovorima o Ukrajini, ruske snage „napale stambene zgrade“.

Prema navodima službe za vanredne situacije, napadi su sprovedeni dronovima, uništene su zgrade i izazvani su požari u tri stambene zgrade i jednom objektu civilne infrastrukture.

Rusija gotovo svakodnevno gađa Ukrajinu dronovima i raketama. Energetska infrastruktura je poseban fokus, što izaziva strah zbog dolaska zime.

Ukrajina redovno gađa skladišta nafte, rafinerije i druge objekte na ruskoj strani.

Ukrajinski, američki i evropski zvaničnici sastali su se u nedelju u Švajcarskoj kako bi razgovarali o planu američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) za okončanje sukoba u Ukrajini.

Prvobitna verzija dokumenta naišla je na protivljenje Kijeva i njegovih evropskih saveznika.

Međutim, američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) rekao je da je veoma optimističan u pogledu mogućnosti postizanja sporazuma, da očekuje da će do njega doći „vrlo brzo“, a naveo je „ogroman napredak“ tokom pregovora u Švajcarskoj.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com