Ukrajinske vlasti: Četiri osobe poginule, 17 povređeno u ruskom napadu na Harkov

„Povređeno je 17 osoba, četiri su ubijene“, rekao je Terehov, gradonačelnik grada blizu ruske granice.
On je dodao da su uprkos mirovnim pregovorima o Ukrajini, ruske snage „napale stambene zgrade“.
Prema navodima službe za vanredne situacije, napadi su sprovedeni dronovima, uništene su zgrade i izazvani su požari u tri stambene zgrade i jednom objektu civilne infrastrukture.
Rusija gotovo svakodnevno gađa Ukrajinu dronovima i raketama. Energetska infrastruktura je poseban fokus, što izaziva strah zbog dolaska zime.
Ukrajina redovno gađa skladišta nafte, rafinerije i druge objekte na ruskoj strani.
Ukrajinski, američki i evropski zvaničnici sastali su se u nedelju u Švajcarskoj kako bi razgovarali o planu američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) za okončanje sukoba u Ukrajini.
Prvobitna verzija dokumenta naišla je na protivljenje Kijeva i njegovih evropskih saveznika.
Međutim, američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) rekao je da je veoma optimističan u pogledu mogućnosti postizanja sporazuma, da očekuje da će do njega doći „vrlo brzo“, a naveo je „ogroman napredak“ tokom pregovora u Švajcarskoj.
(Beta)
