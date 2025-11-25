Ukrajinske vlasti: Dve osobe poginule i šest povređenih u ruskim napadima na Kijev

Dve osobe su poginule, a pet je ranjeno u bombardovanju devetospratne stambene zgrade u Dnjeprovskom okrugu, a još jedna osoba je ranjena u napadu na zgradu u Pečerskom okrugu, saopštile su službe za vanredne situacije.
S druge strane, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je protivvazdušna odbrana tokom noći presrela 249 ukrajinskih dronova iznad Rusije.
Iznad Crnog mora oboreno je 116, u Krasnodarskom kraju 76, na anektiranom Krimskom poluostrvu 23 i 16 u Rostovskoj oblasti, navelo je rusko ministarstvo.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com