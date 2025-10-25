Ukrajinske vlasti: Dve osobe poginule u ruskim napadima

U ruskim raketnim i napadima dronovima ubijene su jutros dve osobe, a nekoliko je povređeno u nekoliko oblasti Ukrajini, saopštile su tamošnje vlasti.

Lokalne vlasti su Dnjepropetrovsku navele su da su dve osobe poginule i sedam povređeno u napadima.

„Izbili su požari. Oštećeni su stanovi i privatne zgrade, pomoćna zgrada, prodavnica i automobil“, dodale su vlasti.

Moskva je takođe ciljala Kijev u noćnim napadima, oštećujući zgrade i kuće u nekoliko naselja. U tom napadu je povređeno osam ljudi.

„Eksplozije u glavnom gradu. Grad je pod balističkim napadom. Molimo vas da potražite sklonište“, rekao je gradonačelnik glavnog grada, Vitalij Kličko na Telegramu i dodao da je osam osoba povređeno.

Požari su izbili u okrugu Desnjanski i Darnicki, ali nijedna kuća nije pogođena, rekao je Kličko.

„Protivvazdušna odbrana je aktivna u Kijevu . Neprijatelj napada grad raketama“, rekao je načelnik Vojne uprave grada Kijeva Timur Tkačenko.

Ruska invazija na Ukrajinu je počela u februaru 2022. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com