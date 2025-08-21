Ukrajinske vlasti: Rusija tokom noći napala sa 614 dronova i raketa, jedna osoba poginula

Rusija je lansirala 574 drona i 40 raketa na Ukrajinu u noći između srede i četvrtka, a u napadima je stradala najmanje jedna osoba, saopštile se danas ukrajinske vlasti.

To je najveći broj napada od sredine jula, uprkos intenziviranju američkih mirovnih napora.

„Neprijatelj je napao sa 614 vazdušnih udara“, saopštile su ukrajinske vazduhoplovne snage na Telegramu.

Ukrajinska vojska oborila je 546 dronova i 31 raketu.

Najmanje jedna osoba je poginula na zapadu Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti.

(Beta)

