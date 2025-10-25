Ukrajinske vlasti: U ruskom napadu tri osobe poginule, 17 povređeno

U ruskim raketnim napadima na Ukrajinu tokom prethodne noći poginule su tri osobe, uključujući bolničara, saopštile su ukrajinske vlasti i dodale da je 17 povređeno.
„Jedan bolničar je poginuo, a drugi je povređen posle ponovljene raketne vatre na naselje Petropavlivska u Dnjepropetrovskoj oblasti“, u centralno-istočnom delu Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na društvenim mrežama.
U tom regionu jedna žena je poginula, a sedam osoba je povređeno, navelo je je ministarstvo i dodalo da su oštećeni vatrogasna vozila, stambene zgrade i prodavnice.
Moskva je ciljala i Kijev gde je jedna osoba poginula, a deset povređeno, rekao je šefe gradske vojne uprave Timur Tkačenko.
Rusija je ispalila „devet balističkih raketa Iskander-M“ i „64 jurišna drona“ i druge tipove bespilotnih letelica na Ukrajinu, prema podacima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, koje tvrde da su uništile 50 dronova i četiri rakete.
(Beta)
