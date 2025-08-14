Ukrajinski ambasador optimista po pitanju sutrašnjeg samita Trampa i Putina

Ukrajinski ambasador u Srbiji Volodimir Tolkač izjavio je danas da je optimista po pitanju sutrašnjeg sastanka predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina o ratu u Ukrajini.

„Za mene su svi razgovori dobri jer nam treba da uspostavimo mir u mojoj zemlji, a da ne izgubimo mnogo ljudi na tom putu“, rekao je Tolkač agenciji Beta.

Istakao je da sutrašnji sastanak vidi kao prvi korak.

„Međutim imamo snažan zahtev – teritorijalni integritet Ukrajine, isto kao ovde u Srbiji. I treba nam da budemo sigurni od neke buduće agresije. U ovom slučaju najbolji način je NATO, ne znam kako će o tome biti razgovarano sutra, ali nema drugog puta za odbranu naše teritorije“, rekao je ambasador.

Sastanak Trampa i Putina, zakazan za sutra, održaće se u vojnoj bazi u blizini Enkoridža na Aljasci koja je štitila SAD od Sovjetskog saveza tokom Hladnog rata, a i sada ih štiti od Rusije. Sastanku neće prisustvovati ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

(Beta)

