Ukrajinski dron izazvao požar u nuklearnoj elektrani u Rusiji, nivo zračenja nije promenjen

Ruska vojska presrela je ukrajinski dron i delovi letelice izazvali su požar u blizini nuklearne elektrane u ruskom pograničnom regionu Kursk, saopštio je danas operater, uveravajući da se nivo radioaktivnog zračenja nije promenio.

Dron, koji je oboren posle ponoći, „eksplodirao je i oštetio pomoćni transformator“, saopštila je nuklearna elektrana Kursk na Telegramu.

U požaru, koji je ugašen, nije bilo žrtava.

Jedan od četiri reaktora radi sa 50 odsto kapaciteta usled napada.

„Nivo zračenja na industrijskoj lokaciji nuklearne elektrane Kursk i u okolini se nije promenio. U normalnim granicama je“, navodi se u saopštenju operatera.

(Beta)

