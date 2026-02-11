Ukrajinski zvaničnici: Četvoro poginulih u novom ruskom napadu blizu Harkova

Četiri osobe poginule su u napadu ruskog drona na grad u blizini Harkova, a među žrtvama ima i dece, saopštili su danas ukrajinski zvaničnici.

Vazduhoplovne snage saopštile su da je Rusija noćas ispalila 129 dronova na Ukrajinu, kao i da ih je vojska oborila oko 112, prenosi agencija Rojters.

Okružno tužilaštvo u Harkovu saopštilo je da je dron ruske vojske pogodio stambenu zgradu u kojoj je živela petočlana porodica u gradu Bogoduhov kasno sinoć, kao i da su stanari ostali zatrpani u ruševinama.

Regionalni guverner Oleh Sinjegubov napisao je na Telegramu da su poginula dva dečaka od jedne godine i jedna devojčica od dve godine, kao i jedan 34-godišnji muškarac, dok je jedna trudnica preživela.

(Beta)

