Ukrajinski zvaničnici: Dve osobe poginule u ruskom napadu dronovima i raketama na Kijev

U ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev noćas poginule su najmanje dve osobe a dve su povređene, objavio je šef lokalne vojne administracije Timur Tkačenko preko Telegrama.

Tkačenko je rekao da je najmanje jedna osoba poginula u kijevskom kvartu Dnjiprovski gde je izbio požar na osmom i devetom spratu stambene zgrade.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su u napadima dronovima pogođeni kvartovi Dnjiprovski i Darnitski, a šteta je takođe načinjena u kvartovima Pečerski i Desnjanski.

Tokom noći izvršen je vazdušni napad i na južnu ukrajinsku oblast Zaporožje kada je povređeno najmanje devet ljudi, saopštila je ukrajinska hitna služba.

Ukrajinska ministarka energetike Svitlana Grinčiuk rekla je da je izvršen masovni napad jutros na energetsku infrastrukturu zemlje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski koji nastoji da ojača ukrajinski položaj tražeći rakete dugog dometa Tomahok od SAD, napisao je jutros na mreži Iks da je prošla još jedna noć koja dokazuje da Rusija ne oseća dovoljno jak pritisaka da bi prekinula napade.

On je rekao da su brojni ukrajinski gradovi noćas bili gađani, da je uglavnom na meti bila energetska infrastruktura ali da su pogođene i brojne stambene zgrade.

Od početka svoje ofanzive pre tri i po godine Rusija gotovo svakodnevno lansira dronove i rakete na Ukrajinu , koja odgovara redovno udarima na rusku teritoriju, posebno ciljajući rusku energetsku infrastrukturu.

(Beta)

